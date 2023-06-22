Усім українським областям, окрім західних, загрожує вороже балістичне озброєння - Повітряні Сили ЗСУ

У ніч проти 22 червня 2022 року Чернігівську, Сумську, Київську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську області охопила повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

"Північні, південні, східні області – загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Також за повідомленням моніторингових каналів, вибухи пролунали у Харкові, Кривому Розі та Кременчуці Полтавської області.

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