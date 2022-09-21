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Усім зрозуміло, що "король то голий": експерт про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю проти України

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Усім зрозуміло, що "король то голий": експерт про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю проти України

Фото: Associated Press

Сьогодні Путін звернувся до росіян і оголосив про часткову мобілізацію.

Також він сказав, що схвалює бажання окупованих територій України приєднатися до Росії, а потім Росія отримає право на захист своїх територій будь-якою зброєю, включаючи ядерну.

Про те, чи може Путін застосувати ядерну зброю проти України ексклюзивно ТСН.ua розповів експерт, ведучий спеціаліст Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенко при МІД Станіслав Желіховський.

"Гіпотетично він може оголосити Україні повномасштабну війну та застосувати будь-яку зброю, зокрема ядерну. Але я хотів би тут нагадати, що ситуація з Кримом була зовсім іншою. Крим був автономною республікою, і так чи інакше Путін в цій обгортці показував, ніби це вирішило саме кримське суспільство... Зараз же у Путіна немає таких козирів, страху світової спільноти перед ним, адже всі розуміють, що російську армію можна здолати і ми бачимо це завдяки успішному Харківському контрнаступу ЗСУ. Усім зрозуміло, що "король то голий"", - сказав Желіховський.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.

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