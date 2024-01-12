"Усіма способами": в Одеському ТЦК пояснили жорсткі заходи під час мобілізації

В обласному "військкоматі" нагадали, що під час воєнного стану військове командування може запровадити перевірку документів та огляд речей і транспорту.

В Одеській області військове командування під час загальної мобілізації змушене здійснювати заходи оповіщення “всіма способами, що забезпечать відповідне охоплення військовозобов’язаних громадян України”.

Як пояснили в Одеському обласному ТЦК та СП, це пов’язано із “низькою якістю виконання своїх громадянських зобов’язань відповідної категорії людей”.

У повідомленні нагадали, що відповідно до статті 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

“На території, на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України”, - повідомили в Одеському обласному ТЦК.

Окрім того, у обласному “військкоматі” наголосили, що під час дії воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

Свідомих громадян закликають “не створювати штучний ажіотаж” і “не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку”, та, не очікуючи на повістку, самостійного звернутися до відповідного ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Одесі представники ТЦК перевіряють документи у маршрутках і тролейбусах, а також просять чоловіків вийти з громадського транспорту. Через це між працівниками ТЦК та громадянами виникають конфлікти. Після низки конфліктів на вулиці та у громадському транспорті деякі чоловіки тепер користуються лише таксі.

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