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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Ускладнення після пластики? Тепер є куди звертатися: українські хірурги запускають спеціальну Комісію Актуально

Пластичні хірурги в Україні запускають новий механізм підтримки для пацієнтів, які зіткнулися з ускладненнями після операцій. 

Ускладнення після пластики? Тепер є куди звертатися: українські хірурги запускають спеціальну Комісію

Йдеться про створення Комісії з питань ускладнень – ініціативу хірурга Дениса Юрченка, що реалізується в межах Української асоціації пластичної, реконструктивної та дерматологічної естетичної хірургії, онкопластичної мамології (UPRADAS).

«Ускладнення у пацієнтів іноді трапляються у лікарів. Я не виняток. Але важливо мати механізм, як реагувати на них із турботою, спокійно і професійно», – каже Юрченко.

Що саме передбачає нова ініціатива?

Пацієнтка, яка стикається з ускладненнями під час або після реабілітації, зможе звернутись по “другу думку” – тобто отримати незалежну оцінку стану від іншого члена Асоціації (а це – більшість провідних хірургів країни).

За потреби – можна буде скликати консиліум лікарів, який надасть фахову колективну рекомендацію: продовжувати реабілітацію чи перейти до корекції.

У складних випадках до консультацій залучатимуть іноземних експертів.

«Комісія надаватиме професійну підтримку. Пацієнт не має залишатись один на один із проблемою. Як і лікар», – коментує голова UPRADAS Сергій Дербак.

Звертатися до Комісії зможуть як пацієнти, так і лікарі. У разі, якщо буде рекомендована корекція, пацієнтка сама обиратиме лікаря, якому довіряє. При цьому вартість буде нижчою за стандартну – на умовах, які визначатиме Асоціація.

Перші консультації Комісії плануються вже у серпні. Алгоритм звернення буде оприлюднено на сайті Асоціації та в соцмережах.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
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