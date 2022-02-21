Ускладнення бувають і за безсимптомної хвороби: як COVID-19 впливає на психіку і нервову систему

Ускладнення бувають і за безсимптомної хвороби: як COVID-19 впливає на психіку і нервову систему

У тих, хто перехворів на COVID-19, можуть бути навіть труднощі під час ходьби.

Коронавірус може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення.

Про це йдеться в Telegram-каналі МОЗ.

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Зазначається, що неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу. Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

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У МОЗ наголосили, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.

Захищає від важкого перебігу лише вакцинація", - додали у МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.