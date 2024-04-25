"Усього цього не було б": російський пропагандист висловився про доцільність ядерного удару по Україні

Російський пропагандист вважає, що давно треба було завдати ядерного удару по Україні. Мовляв, тоді б "усього цього не було".

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російський пропагандист висловився про ядерку

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Йдеться про Z-блогера Владислава Вугільного (Сергієнка), який є автором російських державних ЗМІ (RT). Він шкодує, що Росія 24 лютого 2022 року не скинула атомні бомби на Волноваху та Попасну. Тепер, каже блогер, росіяни отримали загальновійськову війну в географічному центрі Європи та шалені втрати у понад 500 тисяч солдатів.

"Любов російських пропагандистів до жителів Донбасу досягла небувалих розмірів", – підсумував журналіст.

Раніше російський депутат видав чергову маразматичну заяву.

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