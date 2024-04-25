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"Усього цього не було б": російський пропагандист висловився про доцільність ядерного удару по Україні

"Усього цього не було б": російський пропагандист висловився про доцільність ядерного удару по Україні

"Усього цього не було б": російський пропагандист висловився про доцільність ядерного удару по Україні

РФ та Білорусь підписали угоду про "ядерну" зброю

Цікаво, що ядеркою росіянин вирішив "захистити" російськомовних на Донбасі.

Російський пропагандист вважає, що давно треба було завдати ядерного удару по Україні. Мовляв, тоді б "усього цього не було".

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російський пропагандист висловився про ядерку / ©
Російський пропагандист висловився про ядерку

Деталі

Йдеться про Z-блогера Владислава Вугільного (Сергієнка), який є автором російських державних ЗМІ (RT). Він шкодує, що Росія 24 лютого 2022 року не скинула атомні бомби на Волноваху та Попасну. Тепер, каже блогер, росіяни отримали загальновійськову війну в географічному центрі Європи та шалені втрати у понад 500 тисяч солдатів.

"Любов російських пропагандистів до жителів Донбасу досягла небувалих розмірів", – підсумував журналіст.

Раніше російський депутат видав чергову маразматичну заяву.

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