Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернуто державі - Ткаченко

У цих двох культових споруд закінчився термін дії договору оренди.

Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави завершила роботу.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Щойно завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП. Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу", - написав він.

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За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ.

"Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, що підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, 31 грудня УПЦ МП провела останню службу у Верхній лаврі. 1 січня 2023 року УПЦ МП уже не допустили на територію Успенського і Трапезного соборів.

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