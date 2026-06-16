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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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148
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Успенський собор після атаки: що буде з Києво-Печерською лаврою далі

Над Успенським собором встановлять спеціальне захисне укриття.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Успенський собор після атаки: що буде з Києво-Печерською лаврою далі

У Лаврі зробили заяву про відновлення після обстрілу / © Офіс президента України

Реставрація пошкоджених об’єктів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» після російської атаки може тривати близько двох років.

Такий попередній прогноз озвучив генеральний директор заповідника Максим Остапенко, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, фахівці оцінюють ситуацію та визначають подальший план робіт.

«Наразі ми з колегами вивчаємо можливість відновлення відвідування об’єктів Києво-Печерської лаври. Будемо визначати, які маршрути будуть доступними для людей», — розповів Остапенко.

Він наголосив, що попри пошкодження святиня продовжить працювати після початку відновлювальних робіт.

«Києво-Печерська лавра має працювати і жити далі після початку відновлених робіт», — зазначив директор заповідника.

Найближчим часом над Успенським собором планують встановити спеціальне захисне укриття. За словами Остапенка, саме після цього можна буде точніше визначити остаточні терміни реставрації.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, внаслідок російського удару проти ночі 15 червня Успенський собор зазнав значних пошкоджень. Також постраждали інші об’єкти історичного комплексу Києво-Печерської лаври.

Фахівці зазначали, що через наслідки атаки існував ризик пошкодження конструкцій собору. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи та оцінка збитків.

За попередніми оцінками, російська атака завдала заповіднику «Києво-Печерська лавра» збитків на понад 500 млн грн. У результаті влучання безпілотника були пошкоджені дах та інтер’єр Успенського собору, а також низка споруд поруч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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