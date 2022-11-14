"Успіх має свою ціну": Залужний подякував українським бійцям за звільнення Херсона і вшанував полеглих

Операція зі звільнення Херсона тривала від початку вересня.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував українським воїнам за звільненння Херсона. Також він вшанував полеглих бійців, які заплатили за цю свободу своїм життям.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсону! Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо.

Разом до Перемоги", - написав головнокомандувач і прикріпив фото, на якому зображені українські діти поруч із військовими ЗСУ.

Діти і українські військові, фото / Головнокомандувач ЗСУ

Звільнення Херсона

У п`ятницю, 11 листопада, бійці ЗСУ зайшли до Херсона, який понад вісім місяців перебував у російській окупації.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що місто повертається під контроль України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові доклали чимало зусиль, щоб звільнити місто від окупантів і це не є жестом доброї волі РФ.

До деокупованого Херсона, на своє постійне місце дислокації, вже повернувся загін українських прикордонників.

У понеділок, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до звільненого від російських окупантів Херсона. У центральній частині міста урочисто підняли державний прапор та заспівали гімн.

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