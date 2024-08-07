"Успіхи" РФ на фронті: в ISW оцінили, скільки території захопили окупанти в Україні

Військове командування РФ значно перебільшує успіхи своїх військ на фронті в Україні. Зокрема, територіальні завоювання.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, територіальні успіхи російської армії неодноразово перебільшував секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу. Він заявив, що окупанти захопили 420 квадратних кілометрів української території від 14 червня 2024 року. Саме тоді диктатор Володимир Путін виклав свої умови для "мирних" переговорів. Натомість аналітики ISW виявили захоплення лише близько 290 квадратних кілометрів.

"ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 290 квадратних кілометрів від 14 червня. Вони посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку вночі проти 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом 2024 року. ISW не спостерігала великих або оперативно значущих російських успіхів на напрямку Торецька або Авдіївки від 14 липня, хоча російські війська домоглися тактичних успіхів на цих напрямках від 14 липня", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Також в ISW наголошують, що російське військове командування вже неодноразово перебільшувало територіальні успіхи Росії в Україні.

Нагадаємо, Forbes повідомляло, що Україна втратила шанс знищити десятки російських Су-34. Україна просила союзників дозволити використовувати балістичні ракети для ударів по російських військових літаках.

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