"Успіхи у росіян мінімальні": аналітик припустив, яким буде подальший розвиток подій на фронті

На деяких ділянках фронту росіяни пішли в наступ, але ЗСУ відбивають атаки.

Перехід у зимовий період буде змінювати характер бойових дій. Російські сили намагаються використати останні можливості перед настанням періоду дощів на Лимано-Куп’янському і Авдіївському напрямках, щоб створити умови для прориву фронту, для зміни акцентів на фронті.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Доволі оптимістичний сценарій

Як відзначає експерт, ворог хоче змусити українських командирів перевести резерви з півдня і Бахмуту на північ і Авдіївський напрямок для того, щоби нейтралізувати ці загрози. Але, як видно, успіхи у росіян мінімальні. І це дозволяє з оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій.

Збройні сили України будуть продовжувати наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Таким чином, є можливість подальшого прориву оборонних ліній.

"Наскільки глибоко буде прорвана російська оборона, звісно, залежить вже від конкретних дій. Але до надходження перших F-16 українські сили будуть намагатися максимально проломити ці оборонні лінії. Щоб, коли F-16 надійдуть на фронт, створити умови для виходу на оперативний простір і вже безпосередньо почати операцію для деокупації півдня – Запорізької і Херсонської областей", - підсумував Михайло Самусь.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зіткнулися на фронті із викликом через дефіцит сил протиповітряної оборони (ППО).

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