Успіхи за добу на міжнародній арені: українцям є чим пишатися

"Інформаційні війська, нам є чим пишатися", - переконують у Верховній Раді
У Верховній Раді України зібрали найсвіжіші успіхи України за добу.
Про це інформує Telegram-канал українського парламенту.
"Поїхали! Інформаційні війська, нам є чим пишатися, адже відсоток наших з вами дій вплинув на...", - йдеться у повідомленні.
Успіхи за добу: українцям є чим пишатися
Бойові літаки та заборона російської пропаганди. ЄС реагує на вторгнення Росії:
- надає Україні бойові літаки, а також озброєння на 500 мільйонів євро;
- закриває російським літакам небо Євросоюзу;
- забороняє у ЄС мовлення рупорів Кремля RT та Sputnik;
- відключає від SWIFT низку російських банків.
Про такі міри повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
- Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства.
- Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї.
- Магдалена Андерссон, прем'єр-міністр Швеції:
Наразі Швеція пропонує пряму підтримку Збройним Силам України. Вона включає 135 тис. польових пайків, 5 тис. шоломів, 5 тис. бронежилетів і 5 тис. одиниць протитанкової зброї.
Також — 500 млн крон.
- ЄС вперше в історії профінансує закупівлю озброєння для третьої сторони – для України!
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Закупівля проводитиметься в координації з українською владою, щоб максимально закрити основні потреби нашої армії.
- Німеччина змінює курс і відмовляється від російського газу. Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України. Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі. Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.
- У Туреччині ухвалили положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон лер Ляєн про найближчі санкційні плани ЄС щодо Росії:
"У рамках цього пакету (санкцій) від системи SWIFT будуть виключені важливі російські банки. Ми також заборонимо операції Центрального банку Росії та заморозимо усі його активи, щоб він не фінансував війну Путіна, ми націлимося на активи російських олігархів"
- Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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