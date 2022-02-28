Успіхи за добу на міжнародній арені: українцям є чим пишатися

Успіхи за добу на міжнародній арені: українцям є чим пишатися

"Інформаційні війська, нам є чим пишатися", - переконують у Верховній Раді

У Верховній Раді України зібрали найсвіжіші успіхи України за добу.

Про це інформує Telegram-канал українського парламенту.

"Поїхали! Інформаційні війська, нам є чим пишатися, адже відсоток наших з вами дій вплинув на...", - йдеться у повідомленні.

Успіхи за добу: українцям є чим пишатися

Бойові літаки та заборона російської пропаганди. ЄС реагує на вторгнення Росії:

надає Україні бойові літаки, а також озброєння на 500 мільйонів євро;

закриває російським літакам небо Євросоюзу;

забороняє у ЄС мовлення рупорів Кремля RT та Sputnik;

відключає від SWIFT низку російських банків.

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Про такі міри повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Угорщина передала Україні 100 тисяч літрів палива та 28 тонн продовольства.

Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї.

Магдалена Андерссон, прем'єр-міністр Швеції:

Наразі Швеція пропонує пряму підтримку Збройним Силам України. Вона включає 135 тис. польових пайків, 5 тис. шоломів, 5 тис. бронежилетів і 5 тис. одиниць протитанкової зброї.

Також — 500 млн крон.

ЄС вперше в історії профінансує закупівлю озброєння для третьої сторони – для України!

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Закупівля проводитиметься в координації з українською владою, щоб максимально закрити основні потреби нашої армії.

Німеччина змінює курс і відмовляється від російського газу . Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України. Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі. Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.

. Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України. Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі. Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу. У Туреччині ухвалили положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон лер Ляєн про найближчі санкційні плани ЄС щодо Росії:

"У рамках цього пакету (санкцій) від системи SWIFT будуть виключені важливі російські банки. Ми також заборонимо операції Центрального банку Росії та заморозимо усі його активи, щоб він не фінансував війну Путіна, ми націлимося на активи російських олігархів"