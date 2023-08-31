Успіхи ЗСУ на півдні та результати ударів по аеродрому у Пскові: головні новини ночі 31 серпня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 31 серпня 2023 року:
- Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на півдні Читати далі –>
- Хунта у Нігері вимагає від Франції вивести всі війська з країни Читати далі –>
- Трамп пообіцяв посадити до вʼязниці політичних опонентів, якщо повернеться до влади Читати далі –>
- Росія вивела у Чорне море ракетоносій — ОК "Південь" Читати далі –>
- Опубліковані супутникові знімки аеродрому Пскова після атаки безпілотників Читати далі –>
Читайте також: