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Успіхи ЗСУ на півдні та результати ударів по аеродрому у Пскові: головні новини ночі 31 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
4593
Час на прочитання
1 хв
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Успіхи ЗСУ на півдні та результати ударів по аеродрому у Пскові: головні новини ночі 31 серпня 2023 року

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 31 серпня 2023 року:

  • Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на півдні Читати далі –>
  • Хунта у Нігері вимагає від Франції вивести всі війська з країни Читати далі –>
  • Трамп пообіцяв посадити до вʼязниці політичних опонентів, якщо повернеться до влади Читати далі –>
  • Росія вивела у Чорне море ракетоносій — ОК "Південь" Читати далі –>
  • Опубліковані супутникові знімки аеродрому Пскова після атаки безпілотників Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4593
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