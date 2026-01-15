ЗСУ здійснили несподіваний прорив під Куп’янськом: FT попередив про нові загрози

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Українським силам вдалося здійснити несподіваний поворот у битві за Куп’янськ на Харківщині, практично витіснивши російських окупантів із міста. Проте водночас на Запорізькому напрямку, зокрема поблизу Гуляйполя, ситуація залишається вкрай напруженою через значну перевагу ворога.

Про це заявили аналітики Financial Times, передає УНІАН.

Ставка на еліту та «Групу Лазаря» в Куп’янську

Як пише видання, операція в Куп’янську стала успішною завдяки залученню досвідчених штурмових частин. За інформацією військового журналіста Юрія Бутусова, ключову роль у витісненні росіян відіграли загартовані в боях підрозділи та фахівці з «Групи Лазаря», що спеціалізуються на операціях із дронами.

Реклама

Повідомляється, що підготовка до звільнення міста відбувалася в умовах повної таємності. Сержантка взводу бригади «Хартія» на позивний «Соматра» розповіла, що військові протягом осені непомітно просувалися лісовими масивами, перш ніж увійти в місто.

«Це сталося не швидко, новини про Куп’янськ прийшли набагато пізніше, після того як ми там попрацювали», — наголосила сержантка.

Ризики «розтягнутого» фронту

За інформацією аналітиків, поки Куп’янськ вдалося стабілізувати, Росія посилила наступ на півдні, просунувшись на відстань до 15 км від Запоріжжя. Військовий аналітик Роб Лі зауважує, що Україна надає перевагу штурмовим полкам у забезпеченні бронетехнікою та людьми, що створює кадровий голод у регулярних бригадах.

«Українці розтягнуті по лінії фронту, тому, незважаючи на те, що їм вдалося послабити тиск на Куп’янськ, фронт прорвався в іншому місці», — зауважив спеціаліст компанії Black Bird Group Еміль Кастехелмі.

Реклама

Проблема мотивації та стратегія окупантів

Як повідомляють аналітики, ситуацію з резервами ускладнює психологічна втома та брак добровольців.

«В Україні не так багато людей, всі, хто був достатньо мотивований, пішли в 2022 або 2023 році. Решта… або не мотивовані, або отримали поранення», — зазначила сержантка «Соматра».

У виданні зауважили, що зі свого боку РФ продовжує тактику просування широким фронтом, щоб не дати ЗСУ сконцентрувати сили на головних напрямках Донбасу. Командир підрозділу «АХІЛЛЕС» Юрій Федоренко пояснює, що атаки ворога в районах, далеких від основної мети в Донецькій області, покликані максимально виснажити оборону та заблокувати переміщення українських резервів.

Нагадаємо, російські окупанти знову отримали завдання взяти під свій контроль місто Куп’янськ на Харківщині, про захоплення якого воєначальники держави-агресорки вже двічі доповідали президенту РФ Володимиру Путіну.

Реклама

Напередодні Віктор Трегубов повідомив, що у Куп’янську добігає кінця операція із зачищення міста від російських військових, яка розпочалася восени.