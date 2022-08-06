Успіння праведної Анни 2022: традиції, що не можна робити, молитва до святої

7 серпня віряни святкують велике свято - Успіння праведної Анни, матері Богородиці. Вона здавна вважалася покровителькою матерів та загалом жінок. Що не можна робити цього дня і які традиції існують - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що нам відомо про життя праведної Анни

Якщо вірити переказам, народилася праведна Анна в родині священника в I столітті до нашої ери. В юності вона вийшла заміж за Іоакима та переїхала разом з чоловіком в Назарет Галілейський. До глибокої старості у подружжя не було дітей і це дуже турбувало Анну та Іоакима. Тому вони щодня молилися Богу з проханням подарувати їм дитя.

Побачивши одного разу на гілці гніздо з маленькими пташенятами, Анна дала обітницю Господу, що подарує йому життя дитини, якщо вона в неї народиться. Увечері до жінки з'явився Ангел Божий та сповістив, що народиться в неї скоро донька Марія і через неї всі племена світу благословляться. Жили тоді Анна та Іоаким в Єрусалимі. Там вона і завагітніла, а потім народила доньку, які судилося стати пресвятою Дівою Марією.

Анна пам'ятала про свою обіцянку. Тому до трирічного віку Марія жила в домі своїх батьків, а потім Анна з Іоакимом привели дівчинку до храму Господнього. Там вона виховувалася аж до свого повноліття. Сама праведна Анна прожила всі ці роки поряд з храмом та померла у віці 79 років, переживши свого чоловіка на 2 роки.

Успіння праведної Анни, матері Богородиці: традиції дня

Успіння праведної Анни, матері пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

В церквах з нагоди великого свята обов'язково проводяться урочисті богослужіння. Віряни йдуть в храм та моляться святій Анні, просячи, насамперед, у неї про зцілення від безпліддя. Здавна Анна вважається покровителькою жінок та помічницею в сімейному житті. Особливо вона завжди допомагає тим, хто не може завагітніти. Також Анна захищає знедолених та скривджених, допомагає у боротьбі з важкими недугами.

В це велике православне свято варто займатися добрими ділами, допомагати ближнім. А ось городники на Успіння праведної Анни зазвичай починають копати картоплю. А ще наші предки 7 серпня ходили в ліс по гриби, щоб ввечері приготувати з них смачні страви.

Що не можна робити

Не варто на Успіння праведної Анни лихословити та кричати, інакше можна накликати біду на свою родину.

Також цього дня намагайтеся не лінуватися - помірна праця принесе не лише користь, але й задоволення.

Народні прикмети 7 серпня

Наші предки цього дня спостерігали за погодою, щоб зрозуміти, якою буде зима:

Похмурий ранок на морозну зиму.

Сонячний та теплий день означає, що зима буде холодною.

Якщо 7 серпня дощить, значить зима буде м'якою та сніжною.

Молитва на Успіння праведної Анни, яка здатна творити чудеса

О, славна свята Анно! Ти сповнена співчуття до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що страждають... Придушена тягарем моїх бід, я впаду до ніг Твоїх стіл і покірно благаю: візьми під Твою особливу опіку мій намір, котрий я нині подаю Тобі (Просити). Будь ласка, престав його Твоїй Доні, Пречистій Діві Марії, і помісти його перед Троном Ісуса, щоб Він допровадив цей намір до щасливого завершення. Але, передусім, дістань для мене ласку колись побачити Його вічність разом з Тобою і Марією, і з усіма Святими. Амінь!