Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, традиції та сильна молитва для кращого життя

Читайте в матеріалі ТСН.ua про велике свято в православному календарі - Успіння Пресвятої Богородиці 2022 року. Воно присвячене дню смерті Діви Марії, яка стала Матір'ю Ісуса Христа, та переходу її в Царство Небесне.

Щороку у кінці останнього літнього місяця віряни вшановують пам'ять Діви Марії. Це велике свято називається Успіння Пресвятої Богородиці. Воно присвячене закінченню земного шляху Матері Божої. Успіння Пресвятої Богородиці належить до так званих двенадесятих (тобто головних) подій в християнстві. А важливість цього дня підкреслює строгий Успенський піст.

Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2022

Щорічно Успіння Пресвятої Богородиці припадає на 28 серпня. 2022 року це буде неділя, що дуже зручно, адже віряни зможуть без проблем піти до церкви та помолитися перед іконою Божої Матері. Від 14 до 27 серпня всі віряни тримають строгий Успенський піст.

Історія та основна суть цього дня

Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята, його суть / Фото: commons.wikimedia.org

В церковній традиції слово "Успіння" означає "тиха та мирна смерть". 28 серпня віряни згадують той день, коли Діва Марія перейшла у Царство Небесне. Згідно з біблійними текстами, ангел прийшов до Пресвятої Богородиці за три дні до її смерті та попередив її про кончину. Тому вона встигла попрощатися з тими, кого вона любила, а також з подорожніми, які прийшли відвідати її.

Чому дату смерті Діви Марії віряни вважають великим святом? Церква святкує перехід Богородиці у вічне життя на Небесах та воз'єднання її зі своїм Сином.

Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та що не можна робити

На Успіння Пресвятої Богородиці, як і в інші великі християнські свята, віряни відвідують церковну службу. До 28 серпня селяни вже закінчували збирати зерно, а тому в церквах починали освячувати хліб. Також до нього додають зерно, горіхи, деякі фрукти, мед. А після цього вся родина збиралася за святковим столом, де обов'язково подавали медовуху, баранину та сезонні фрукти.

В церкві перед іконою Божої Матері ставили свічку за здоров'я рідних та близьких, потім читали молитву. Батьки зверталися до Богородиці, щоб вона подарувала їхнім дітям своє благословення. В народі на Успіння Пресвятої Богородиці було прийнято варити варення, робити різну консервацію, а також прибирати зібране зерно в підвали.

Що не можна робити 28 серпня:

ходити босоніж;

ображатися та сваритися;

займатися важкою фізичною працею;

носити брудне та старе взуття;

грати весілля.

Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці

Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: pixabay.com

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже" (Ін.2,5).

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих.

Господньою ласкою і премудрістю дітей навчи любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої Батьківщини. Випроси їм у Христа Спасителя любов батьків і вихователів. Зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом.

Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість в пізнанні краси і гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства.

Нехай за Твоїи святим заступництвом Отець Небесний пробудить й, передусім, серед нашої молоді численні покликання до священичого і душпастирського, чернечого та місіонерського, а також євангелізаційного і катехитичного, соціально-благодійного й іншого служіння та поблагословить її усіма необхідними для цього благодатями і дарами Святого Духа.

А духівництву різних традицій та обрядів хай Він дарує мужність проголошувати Євангеліє Царства Божого і радість вірного служіння Твоєму Синові в Святій Його Церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням її єдності і цілісності, що була за першоапостольських часів.

У Вітчизні нашій просимо Тебе, аби Господь подав жити всім нам у ній в дусі єднання, правдивого миру й братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире й відкрите назустріч потребам наших сусідів і співгромадян.

Сьогодні ми ввіряємо себе Твому Небесному заступництву, тому що спокон віку ніхто не чув, щоб хтось із прибігаючих до Тебе, прохаючих у Тебе Божої допомоги, був Тобою, а відтак - Господом, покинутий (молитва св. Бернарда).

Віддаємо під Твій Божий Покров, о Маріє, нашу єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувались належною свободою віросповідання. Нехай храми наповнюються правдивим служінням і прославленням Бога, а віруючі - з натхненням і радістю приступають до Слова Божого і Святих Таїнств.

Молитвами нашими до Господа в скорботах не погорди, о, Володарко наша, Заступнице наша, Пресвята Богородице. Амінь.