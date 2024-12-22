Успішна й ефектна операція: ЗСУ на Куп’янському напрямку знищили бронетанкову групу противника (відео)

Противник зазнав втрат як у техніці, так і у живій силі.

На Куп’янському напрямку українські бійці знищили бронетанкову групу армії РФ. Ворог остаточно втратив БМП і танк. Особовий склад противника було ліквідовано.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ на Куп’янському напрямку знищили бронетанкову групу противника

Відео оприлюднила 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

Деталі операції

Як зазначається, для атаки ворог залучив 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які були своєчасно виявлені аеророзвідкою. Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані нашими захисниками, але не успішно.

"Вже безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами. Врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення дронами", - відзначають у відомстві.

Спочатку ворог втратив БМП, а потім було добито танк. Обидві ворожі одиниці повністю знищені без можливості відновлення.

"Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано", - підсумували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня 2024-го ЗСУ знищили 774 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1820 військових.