Успішне старіння: що означає цей термін, основні кроки до нього

Що таке успішне старіння? На перший погляд, виникає запитання: успішно - це як? У 60 років мати обличчя без зморшок чи у 50 пробігти марафон? Головна ідея цього терміну - сприймати старіння як процес, під час якого людина отримує новий досвід та особистісний ріст. Тоді ви зможете вберегтися від міфів, пов'язаних зі старінням, та тими страхами, які люди можуть відчувати з віком. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Термін "успішне старіння" став популярним та почав активно обговорюватися протягом останніх десятиліть. Він однаково важливий для чоловіків та жінок.

Однак, останнє дослідження, яке влітку 2021 року було опубліковане у виданні The Lancer, показало - чоловіки легше переносять процес старіння, ніж жінки. Обумовлено це нормами та гендерними ролями. Автори дослідження проаналізували населення 18 країн світу, оцінюючи комфорт від старіння за п'ятьма основними ознаками: здоров'я, безпека, рівноправ'я, залученість та продуктивність.

Тож, виникає запитання: як підготуватися до старіння та ще й зробити цей процес успішним? Чи пов'язане успішне старіння у жінок з красою та віком, а у чоловіків - з досягненнями в кар’єрі? Психологиня та старша викладачка Університету Тейлора (Малайзія) Сем Дженг Мун поділилася своїми думками про те, як досягти "успішного старіння".

"Успішне старіння" - це зовсім не просто

Що таке "успішне старіння" і як його досягти / Фото: pixabay.com

В психології досить важко визначити, що ж це таке "успішне старіння". У сфері геронтології (наука, яка вивчає старіння) було багато запитань та дискусій по цій темі. Однак існує одне припущення, що людина, яка успішно постаріла, матиме:

високу когнітивну та фізичну працездатність;

свободу від інвалідності та хвороб;

активну участь у всьому, що відбувається в житті.

Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що успішне старіння - це успіх у психологічному, фізичному та соціальному аспектах.

Як це - старіти успішно

Процес старіння індивідуальний і в кожної людини він проходить по-своєму. Все залежить від багатьох факторів: генетики, способу харчування, навколишнього середовища тощо. Однак, якщо говорити про успішне старіння, дуже важливо зрозуміти, що воно полягає не лише у підтримці фізичних умови чи зовнішнього вигляду. Йдеться про психологічне благополуччя та якість життя.

Наприклад, люди похилого віку в той чи інший момент свого життя неодмінно перенесуть певні проблеми зі здоров'ям. Але, якщо вони здатні пережити ці труднощі та знайти спосіб покращити своє життя і запобігти майбутнім стресовим ситуаціям, що пов'язані з віком, можна сказати, що їхнє старіння пройшло успішно. Це така собі "проактивна адаптація", яка може бути як внутрішньою (стійкість, ставлення до проблеми), так і зовнішньою (підтримка близьких).

Успішне старіння - коли людина може адаптуватися до нових викликів, які з'являються з віком, та отримувати при цьому задоволення. І почати це робити можна на будь-якому етапі життя.

Не менш важливою також є і психологічна діяльність людини. Щоб в будь-якому віці життя було більш збагаченим та змістовним, потрібно задіювати оптимістичні та стійкі риси особистості, такі як соціальна взаємодія, когнітивна діяльність, залучення в різні аспекти.

Кроки до успішного старіння

Кроки до успішного старіння / Фото: pixabay.com

Як пише SpeakingOfWomenHealth, з віком кожна людина робить вибір щодо способу свого життя, улюблених занять, догляду за здоров'ям, планів на старість. І кілька основних кроків допоможуть отримати здорові та активні "золоті" роки життя:

Підтримування здорових звичок та позитивного способу життя - спробуйте кинути палити, не вживайте більше одного алкогольного напою в день, намагайтесь регулярно виконувати фізичні вправи, щоб підтримувати комфортну вагу тіла, а також не забувайте про медичні огляди. Підтримування соціалізації та інтелектуальної стимуляції - знайдіть собі хобі до душі (краще, щоб вони були соціальними та активними), займайтеся зміцненням сімейних стосунків, беруть участь у навчальних курсах тощо. Проведення "мудрого" фінансування - варто заздалегідь подумати про вихід на пенсію, ретельно керуючи своїми інвестиціями, щоб майбутнє життя зустріти у впевненості в фінансовому плані. Збереження фізичного здоров'я - виберіть сімейного лікаря та намагайтеся вести фізично-активний спосіб життя.

Процес старіння рано чи пізно торкнеться кожного з нас, але ми можемо зробити його комфортнішим, якщо будемо знати, як адаптуватися до вікових змін.