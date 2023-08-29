Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває: знищено 25 одиниць військової техніки противника

За останню добу втрати ворога склали 293 особи (безповоротні - 50, поранені - 243).

Про це у соціальних мережах інформує командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Знищено 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 9 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 9 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів, 1 пункт управління та 1 контрольно-спостережний пункт ворога.

"Сили оборони України працюють. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Збройні сили продовжують працювати на Таврійському напрямку та знищувати окупаційні війська РФ.

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