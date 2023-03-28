Успішно переплив річку, але на нього вже чекали: у Польщі затримали 20-річного ухилянта з України

У Польщі затримали 20-річного ухилянта з України, який незаконно потрапив до цієї держави, перепливши річку. Тепер його депортують назад.

Про це пише lublin112.pl.

Інцидент стався минулої п'ятниці поблизу залізничного мосту в Дорогуську. Спільний патруль Прикордонної та Залізничної охорони з Хелма, патрулюючи прикордонну річкову зону, помітив молодика, який перепливав річку Буг з України до Польщі. Коли він вийшов на берег, його негайно затримали.

Порушником виявився 20-річний громадянин України. Незважаючи на перебування в холодній воді, чоловік не потребував медичної допомоги. Українця доправили до Прикордонного пункту в Дорогуську, де після проведення адміністративних заходів його передадуть прикордонній службі України.

Нагадаємо, в річці Тиса на Закарпатті виявили тіло 23-річного жителя Чернівецької області. Молодик втопився, коли намагався нелегально перетнути кордон до Румунії.

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