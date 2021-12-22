Успішно пройшли навчання: у Черкаській області пожежі гаситимуть черниці

Добровольці пройшли спеціальні навчання.

В Україні у Черкаській області запрацювала перша добровільна пожежна команда. В ній нестимуть служби черниці одного із монастирів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Сьогодні, 22 грудня, у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі, що у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади у Черкаській області відкрилася нова пожежна команда, яка складається з добровольців.

На виклики виїжджатимуть 5 добровольців - ігуменя Іларія, дві послушниці монастиря Лариса і Крістіна та два водії пожежного автомобіля.

"Окрім забезпечення пожежної безпеки монастиря та реагування на надзвичайні події, під захистом пожежної команди перебуватимуть жителі 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади. Адже відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів", - зазначили у пресслужбі ДСНС.

Добровольці пройшли спеціальні навчання,де відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що одна людина загинула, двоє потерпілих залишаються у лікарні, за життя одного з них нині борються лікарі - такі наслідки нічної пожежі на Вінниччині. Там горів популярний заміський готельний комплекс.

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