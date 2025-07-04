Успішний обмін: до України повернулись захисники, незаконно засуджені у Росії

Додому повернулися українські військові в межах чергового обміну полоненими / © СБУ

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Україні вдалося звільнити з російського полону українських захисників. Серед них є ті, кого було незаконно засуджено в РФ або хто перебував під неправомірним слідством.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов у коментарі для «Новини.LIVE».

Цей день приніс добрі новини, попри важку ніч для країни, зазначив представник ГУР. Під час останнього обміну додому повернулися військовослужбовці різних звань, від молодших сержантів до офіцерів. Більшість звільнених — це важкопоранені та хворі воїни віком до 25 років, захоплені в полон на різних напрямках фронту.

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Кого вдалося повернути з полону

Юсов підкреслив, що серед звільнених є захисники, яких Російська Федерація незаконно засудила, або ті, хто перебував під неправомірним слідством.

«Це категорія, за яку завжди ведеться особливо складна боротьба», — наголосив він.

За його словами, серед звільнених є також оборонці Маріуполя.

Цей етап обміну став результатом важкої та кропіткої роботи переговорної групи. Загальну координацію процесу здійснює голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, генерал-лейтенант Кирило Буданов. Юсов зазначив, що «результат ми сьогодні бачимо, і найближчим часом буде продовження».

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Конфіденційність переговорів

На запитання, чи є серед звільнених оборонців Маріуполя бійці «Азову», Андрій Юсов відповів, що формулювання, які використовує Координаційний штаб, обираються з метою не нашкодити наступним етапам обміну та не привертати зайвої уваги до чутливих питань.

«Захисники Маріуполя є, і це добрі новини для всієї країни, як і добрі новини для кожної родини, яка сьогодні отримала звістку про звільнення своєї рідної людини», — наголосив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 липня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. До України повернули воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них перебувала в російському полоні ще від 2022 року.