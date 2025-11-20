Система Skyranger: що може прикривати та на скільки ефективна проти «Шахедів»

Skyranger 35 / © Вікіпедія

Реклама

Установка Skyranger 35 здатна прикривати системи ППО. Крім того, це найбільш ефективна система проти «Шахедів»

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації.

Попередньо, наступного тижня до України прибудуть перші так звані «шахедобійки» Skyranger 35 від Німеччини. Комплекси, найімовірніше, встановлюватимуть на танки Leopard 1.

Реклама

«Чому саме база „Leopard“? Не тільки тому, що їх дуже багато, а й додатково через те, що гусеничне шасі дозволяє заїжджати в доволі складні місця. Там, де автомобільне не може проїхати», — пояснив він.

Храпчинський додає, що ця система може не лише прикривати стратегічні і важливі об’єкти, військові частини й міста, а також прикривати системи ППО — «Patriot», або там «SAMP/T» та інші.

«Це один з елементів. Він є найбільш ефективним проти „Шахедів“. Це є умовно мобільна вогнева група, але автоматизована. Відбуває внутрішнього компютера. Наш військовий інтуїтивно натискає на гачок, а система обирає найкращий кут, щоб знищити максимально швидко і з меншою кількістю набоїв», — завершив експерт.

Раніше йшлося про те, що Україна має отримати перші Skyranger від Німеччини до кінця 2025 року.