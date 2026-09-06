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"Усвідомлять, як помилялися": донька генерала Келлога оцінила приїзд спецпредставників Трампа до України
Донька Кіта Келлога висловила сподівання, що спецпредставники США позбудуться скепсису та зрозуміють, за що насправді бореться Україна.
Приїзд до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера може змінити їхнє уявлення про нашу країну.
Про це в інтерв’ю «Суспільному» сказала Меган Моббс, донька американського генерала Кіта Келлога, який у 2025 році був спецпредставником президента США з питань України.
Відповідаючи на запитання щодо важливості приїзду до Києва Віткоффа та Кушнера, Меган Моббс наголосила, що приїзд сюди може змінити уявлення про Україну.
Донька Кіта Келлога зауважила, що часто американці, які раніше не вірили в Україну та їхали сюди зі скепсисом, «поверталися додому закоханими у вас».
«Моє велике сподівання та палке бажання — щоб Віткофф і Кушнер приїхали сюди й усвідомили, як помилялися, що вони не розуміли і не могли оцінити стійкість українського народу, не розуміли, що відбувається та за що бореться Україна», — сказала Моббс.
Нагадаємо, 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.
У неділю, 6 вересня, спецпредставники Трампа прибули до Києва. До України вони їхали поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.