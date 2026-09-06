"Усвідомлять, як помилялися": донька генерала Келлога оцінила приїзд спецпредставників Трампа до України

Володимир Зеленський зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві / © Associated Press

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Приїзд до України спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера може змінити їхнє уявлення про нашу країну.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» сказала Меган Моббс, донька американського генерала Кіта Келлога, який у 2025 році був спецпредставником президента США з питань України.

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Відповідаючи на запитання щодо важливості приїзду до Києва Віткоффа та Кушнера, Меган Моббс наголосила, що приїзд сюди може змінити уявлення про Україну.

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Донька Кіта Келлога зауважила, що часто американці, які раніше не вірили в Україну та їхали сюди зі скепсисом, «поверталися додому закоханими у вас».

«Моє велике сподівання та палке бажання — щоб Віткофф і Кушнер приїхали сюди й усвідомили, як помилялися, що вони не розуміли і не могли оцінити стійкість українського народу, не розуміли, що відбувається та за що бореться Україна», — сказала Моббс.

Нагадаємо, 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

У неділю, 6 вересня, спецпредставники Трампа прибули до Києва. До України вони їхали поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.

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