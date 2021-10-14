"Усвідомлюємо ницість політики РФ": "консульство" Росії в Харкові привітало українців з Днем захисників України

Наразі допис видалений.

У Мережі з'явилося привітання українців з Днем захисників та захисниць України від імені співробітників Генерального консульства Російської Федерації в Харкові. У ньому йдеться про агресію РФ стосовно України та незгоду працівників диппредставництва з політикою Росії.

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Вітальні слова розмістили на сторінці "консульства" в інстаграм.

"Бажаємо вам богатирського здоров'я, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою.

Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора, Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні.

Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть в злиднях і лиха.

Розуміємо, що швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому.

Слава Україні! Генеральний консул Демяненко І.", - йдеться у повідомленні.

Корстувачі Мережі прокоментували допис:

Слава Україні!

Зізнавайтеся чесно, вас зламали?

Отряд самогубців.

Їм акаунт зламали.

Щоправда, виявилося, що вказана сторінка в інстаграм, де розмістили відповідне привітання, не належить дипломатичному представництву. Таким чином невідомий патріот з нагоди свята потролив консульство РФ у Харкові.

З акаунту користувача, який розмістив скандальне привітання від імені консульства, можна довідатися, що людина подорожує Харківською областю, робить світлини і ділиться враженнями, описуючи їх під своїми дописами. Також із коментарів стало зрозуміло, що фотограф скоріш за все перебрався до України з Росії, а своїм привітанням сьогодні вибачився перед українським народом.

В Росії влаштували істерику і заявили, що акаунт консульства РФ у Харкові зламали. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Мав місце злом", - повідомили в посольстві РФ і додали, що доступ до акаунту відновлюють.

У публікації російських ЗМІ йдеться про те, що станом на вказаній сторінці розміщено два поста, в одному з них опубліковані прізвища та імена людей, які "приєднуються до привітання". Це "співробітники спецпідрозділу СВР "Заслін","співробітники МЗС РФ","співробітники ГУ ГШ ЗС РФ","адміністративно-технічний персонал","співробітники з числа громадян України", "агенти ФСБ РФ на території Харкова". Ще один пост - привітання консульства з Днем захисників та захисниць України. І запевняють, до цих постів працівники консульства стосунку не мають.

Наразі автор видалив свою публікацію.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців і військовослужбовиць з Днем захисників і захисниць України.

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