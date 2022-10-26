Уся Миколаївська область залишилася без світла: чому та коли увімкнуть

Уся Миколаївська область від восьмої ранку 26 жовтня залишився без світла з метою стабілізації енергосистеми. Коли увімкнуть електроенергію - поки невідомо.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"З метою стабілізації електромережі по Миколаївській області зранку 26 жовтня електрики змушені відключити всі 10 груп споживачів. Стабілізаційні відключення розпочаті о 8 годині ранку", - зазначили в "Миколаївобленерго".

За оперативними змінами можна слідкувати на офіційній сторінці Миколаївобленерго в Facebook.

Перелік населених пунктів, де відключили електропостачання, можна подивитися тут.

Нагадаємо, у компаніях Vodafone, Lifecell та Kyivstar пояснили, чому відсутній мобільний зв'язок та інтернет, коли тимчасово вимикають електропостачання. Українці в Мережі часто скаржаться на перебої.

Відключення світла триватимуть, а взимку їх можуть подовжити

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