Уся Україна перейшла до "зеленої" зони карантину: які обмеження залишаються, а що буде дозволено

Раніше уряд дозволив іноземцям під час в'їзду в Україну надавати не тільки ПЛР-тест, а й тест на антиген або документ, що підтверджує вакцинацію.

Усі регіони України станом на 9 червня перейшли до "зеленої" зони карантину.

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Про це свідчать оновлені дані МОЗ.

Варто зазначити, що "зелена" зона передбачає найслабші карантинні обмеження, а саме:

масові заходи за участю понад 50 осіб;

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

кінотеатри та заклади культури можуть працювати із наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

робота кафе, барів, ресторанів після 22-ї та до 7-ї години.

Нагадаємо, 7 червня Кабмін дозволив більше скупчення людей під час масових заходів та пом’якшив умови перетину кордону. Зміни внесли до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зміни до карантинних правил в Україні:

дозволено проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

збільшено заповненість залів до 2/3 для відвідувачів масових заходів та кінотеатрів/театрів, які проводять діяльність без вимоги щодо наявності негативного результату тестування на COVID-19, або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Щодо перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства, то необхідно мати страховий поліс та одну з таких позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

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