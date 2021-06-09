Уся Україна перейшла до "зеленої" зони карантину: які обмеження залишаються, а що буде дозволено

Раніше уряд дозволив іноземцям під час в'їзду в Україну надавати не тільки ПЛР-тест, а й тест на антиген або документ, що підтверджує вакцинацію.
Усі регіони України станом на 9 червня перейшли до "зеленої" зони карантину.
Про це свідчать оновлені дані МОЗ.
Варто зазначити, що "зелена" зона передбачає найслабші карантинні обмеження, а саме:
- масові заходи за участю понад 50 осіб;
- перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
- кінотеатри та заклади культури можуть працювати із наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
- робота кафе, барів, ресторанів після 22-ї та до 7-ї години.
Нагадаємо, 7 червня Кабмін дозволив більше скупчення людей під час масових заходів та пом’якшив умови перетину кордону. Зміни внесли до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Зміни до карантинних правил в Україні:
- дозволено проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- збільшено заповненість залів до 2/3 для відвідувачів масових заходів та кінотеатрів/театрів, які проводять діяльність без вимоги щодо наявності негативного результату тестування на COVID-19, або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Щодо перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства, то необхідно мати страховий поліс та одну з таких позицій:
- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.