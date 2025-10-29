ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
2 хв

Усьому є межа: військовий оглядач розкрив ситуацію біля Мирнограда

Ситуація у Мирнограді тяжка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Російські піхотні групи вже досить давно підібралися до южних околиць Мирнограда , і це не новина. Але в останній годині оккупанти почали тиск з боку Новоекономічного та Родинського.

Про це написав військовий блогер Богдан Мірошников.

У чому причина

За словами блогера, ситуація стала логічним наслідком просідання оборони у тому напрямку.

«При цьому, я не можу сказати, що там був якийсь провал. Ні, навпаки. З нашого боку там досвідчені підрозділи, які багато місяців тримали кордони без втрат територій. Але в усьому є межа, і саме це, власне, і сталося», — пише він.

Як пояснює Мірошников, коли понад 12 місяців у твоїй зонівідповідальності враг без зупинок лагодить тиск та штурми, рано чи пізно просідання буде.

«Те, як утримувалися рубежі біля північної частини Гродівки ще з серпня 2024 року — є догідним для окремого фільму. І на тій ділянці досі є позиції, які стояти з серпня 2024 року без змін. Тому давайте без „зради” та іншого — у нас цього й так вистачає для більш очевидних ситуацій та розвитку подій», — зауважив військовий блогер.

Також він зауважує, що залишкова частка покровсько-мирноградської агломерації вирішиться не у міських боях, а на лінії Білицьке-Гришино-шахта «Покровська».

Нагадаємо, війська РФ зайшли на околиці Мирнограда Покровського району на Донеччині. За повідомленнями військових, у місті тривають інтенсивні вуличні бої.

«Наші Силі оборони намагаються утримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і точаться тяжкі бої», — повідомив Шаповал.

Дата публікації
Кількість переглядів
409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie