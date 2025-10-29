Усьому є межа: військовий оглядач розкрив ситуацію біля Мирнограда

Фронт / © ТСН.ua

Російські піхотні групи вже досить давно підібралися до южних околиць Мирнограда , і це не новина. Але в останній годині оккупанти почали тиск з боку Новоекономічного та Родинського.

Про це написав військовий блогер Богдан Мірошников.

У чому причина

За словами блогера, ситуація стала логічним наслідком просідання оборони у тому напрямку.

«При цьому, я не можу сказати, що там був якийсь провал. Ні, навпаки. З нашого боку там досвідчені підрозділи, які багато місяців тримали кордони без втрат територій. Але в усьому є межа, і саме це, власне, і сталося», — пише він.

Як пояснює Мірошников, коли понад 12 місяців у твоїй зонівідповідальності враг без зупинок лагодить тиск та штурми, рано чи пізно просідання буде.

«Те, як утримувалися рубежі біля північної частини Гродівки ще з серпня 2024 року — є догідним для окремого фільму. І на тій ділянці досі є позиції, які стояти з серпня 2024 року без змін. Тому давайте без „зради” та іншого — у нас цього й так вистачає для більш очевидних ситуацій та розвитку подій», — зауважив військовий блогер.

Також він зауважує, що залишкова частка покровсько-мирноградської агломерації вирішиться не у міських боях, а на лінії Білицьке-Гришино-шахта «Покровська».

Нагадаємо, війська РФ зайшли на околиці Мирнограда Покровського району на Донеччині. За повідомленнями військових, у місті тривають інтенсивні вуличні бої.

«Наші Силі оборони намагаються утримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і точаться тяжкі бої», — повідомив Шаповал.