Усю Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
Усю Україну у четвер, 21 листопада, о 15:06 охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття.
Нагадаємо, зранку 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.
Читайте також:
- По якому місту України РФ може запустити міжконтинентальну ракету та чи зіб'є її Patriot: думки експертів
- Якщо Росія застосує ракету РС-26 "Рубіж", це означатиме перехід на інший рівень протистояння: експерт розповів про наслідки
- Росія може запустити балістичну ракету "Рубіж": що відомо про цю зброю