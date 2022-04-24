Усю Великодню ніч діятиме комендантська година - Зеленський

Але вже з п'ятої ранку українці зможуть завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах, там, де можливо провести службу.

Усю Великодню ніч діятиме комендантська година.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 квітня.

Президент зазначив, що вже з п'ятої ранку українці зможуть завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах, там, де можливо провести службу.

"Цієї ночі діятиме комендантська година, прошу вас дотримуватись цього правила. Це важливо з точки зору безпеки. Але вже з п'ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах, там, де можливо провести службу. Прошу – тільки зранку", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з його дружиною. Так, загарбник розповів, що російські війська у Великдень планують ще більше обстрілювати українських захисників та мирне населення. Ба більше, ворог пише на снарядах "Христос Воскрес!".

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