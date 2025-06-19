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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
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3 хв

Утеча від війни чи свідомий виїзд: як змінилася міграція з України і якими будуть її наслідки

У багатьох країнах Європи рівень життя вищий, ніж в Україні. Це, за даними ЗМІ, змушує молодих громадян залишати країну.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Найбільше українців виїхало на початку війни

Найбільше українців виїхало на початку війни / © Associated Press

Міграція українців за кордон триває і нині, на четвертому році війни. На рішення молодих українців виїжджати з країни впливає ситуація на полі бою, затримки озброєння і усвідомлення факту, що «ця війна надовго».

Про демографічну кризу в Україні пише видання The Telegraph.

Журналісти нагадують, що від початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану молодим чоловікам заборонено виїжджати з України після досягнення 18 років, але молоді жінки можуть вільно виїжджати.

«За три роки війни велика кількість з них вирішила вчинити саме так — виїхати з України до європейських міст, що далекі від загрози дронів та бомб Володимира Путіна», — зазначає медіа.

Крім того, що це витік мізків — серед тих, хто залишає країну, є одні з найяскравіших та найкращих українських громадян, — хвиля еміграції також є демографічною бомбою уповільненої дії.

«Мало хто з них повернеться додому, існують реальні побоювання щодо того, хто відбудує країну після закінчення війни, якщо молодь країни залишиться у ЄС», — продовжує писати видання.

Софія, учениця однієї з українських шкіл, сказала журналістам, що чим довше триває війна, тим більше людей хочуть виїхати з країни.

«Коли почалася війна, люди були дуже захопленію.Але минуло багато часу, і люди більш пригнічені. Вони думають, що в іншій країні краще життя», — поділилася вона.

Вчителька англійської мови Галина Підгребельна погоджується з ученицею. Коментуючи дискусію, вона сказала, що дівчата, які залишають Україну, «не бачать тут майбутнього і вважають, що кращі кар’єрні можливості є за кордоном».

Інша дівчина Кіра, зазнчила, що змушена була тікати із Запоріжжя заради відносної безпеки до Львівської області України.

«До війни я взагалі не думала про те, щоб виїхати, — сказала вона. — Моє рідне місто було маленьким — не таким, як Львів, там не було таких будівель та історичних пам’яток. Я думала, що вступлю до університету в Києві чи Харкові».

Оскільки Польща досить близько до кордону, Кіра та її родина почали регулярно відвідувати країну. Цей досвід допоміг їй почати навчання в місті Краків.

Що відомо про міграцію українців

За даними Держстату, станом на початок 2022 року населення України складало майже 41 мільйон — це без урахування анексованого Криму.

Населення в кордонах 1991-го, з усіма тимчасово окупованими Росією територіями, оцінював Інститут демографії. За його даними, перед початком повномасштабного вторгнення українців було 42 мільйони. А вже на початку 2025-го — приблизно 34 мільйони.

Якщо говорити про нині підконтрольну Україні територію, то населення налічує близько 29 мільйонів, кажуть демографи.

Наразі за кордоном перебувають 6,3 мільйона українців. Найбільше біженців — понад мільйон — прихистила Німеччина. За нею — Польща та Чехія.

За останніми оцінками Центру економічної стратегії, на кінець листопада 2024 року за кордоном залишається 5,2 мільйона українських біженців.

За даними соцопитування, яке листопаді-грудні 2024-го провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, близько 21% громадян України готові були виїхати з країни після відкриття кордонів. Ще 9% вагаються. Водночас 70% опитаних не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
260
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