Утеплював квартиру: в Івано-Франківській області чоловік впав з четвертого поверху і вижив

Постраждалий утеплював квартиру, як зірвався з висоти.

У вівторок, 8 червня, у місті Калуш Івано-Франківської області з висоти четвертого поверху впав чоловік. Подія сталась на вул. Литвина, 4.

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Про це на оперативній нараді у міськвиконкомі повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Іван Дембич, інформують "Вікна".

"Тут працівники приватної компанії утеплювали квартиру на четвертому поверсі і один з робітників впав з висоти", - йдеться у повідомленні.

Постраждалого доправили у лікарню, та, на щастя, чоловік не сильно травмувався, тож, госпіталізації не потребував.

Зараз він перебуває на лікуванні вдома.

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