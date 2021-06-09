Утеплював квартиру: в Івано-Франківській області чоловік впав з четвертого поверху і вижив

Постраждалий утеплював квартиру, як зірвався з висоти.
У вівторок, 8 червня, у місті Калуш Івано-Франківської області з висоти четвертого поверху впав чоловік. Подія сталась на вул. Литвина, 4.
Про це на оперативній нараді у міськвиконкомі повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Іван Дембич, інформують "Вікна".
"Тут працівники приватної компанії утеплювали квартиру на четвертому поверсі і один з робітників впав з висоти", - йдеться у повідомленні.
Постраждалого доправили у лікарню, та, на щастя, чоловік не сильно травмувався, тож, госпіталізації не потребував.
Зараз він перебуває на лікуванні вдома.
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