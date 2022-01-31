Утихомирення Росії: що відбувається біля українських кордонів на тлі військової допомоги від Заходу

Утихомирення Росії: що відбувається біля українських кордонів на тлі військової допомоги від Заходу

У Кремлі заявили про завершення деяких військових навчань поблизу кордонів з Україною.

Напружена ситуація навколо українських кордонів через ескалацію з боку Росії стане приводом для засідання Ради безпеки ООН, яке було призначено на 18 лютого. Однак, для втихомирення Росії США та їхні союзники з НАТО в Європі застосовують не тільки дипломатичні заходи, але й надають Україні військову допомогу. На цьому тлі у Кремлі вже заявили про закінчення військових навчань біля українських кордонів та в акваторії Чорного моря. У МЗС України таку поведінку розцінюють як позитивний сигнал.

ТСН.ua зібрав інформацію про те, чи зменшилося напруження біля українських кордонів.

Росіяни частково повертаються в казарми

Упродовж останніх днів у Росії заявили про завершення деяких військових навчань, які проходили неподалік українського кордону.

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Зокрема, завершили планову перевірку боєготовності війська та авіація Західного військового округу. Командувач військ округу Олександр Журавльов 29 січня запевнив, що військові виконали всі завдання та повертаються до місць базування. Надалі вони продовжуватимуть планові заходи бойової підготовки на полігонах, зокрема відбуватимуться двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО.

Щоправда, оголошене повернення близько 10 тисяч російських солдат на тлі 106-тисячного угруповання, яке нарахувала українська розвідка на кордонах, не надто помітне послаблення напруги.

Окрім того, Чорноморський флот Росії 31 січня повідомив, що понад 20 російських військових кораблів різного класу повернулися до пунктів базування "після навчань" у Чорному морі.

Що планується в Білорусі

Тим часом 10 лютого повинні розпочатися спільні військові навчання Білорусі та Росії, які отримали назву "Союзна рішучість - 2022". Триватимуть навчання десять днів. Росіяни та білоруси спільно відпрацьовуватимуть реагування на можливе вторгнення на їхні території.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що ці навчання не повинні стати виключно білоруськими.

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"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Прибалтика та Польща) та півдня (Україна)", - уточнив він.

На спільні військові навчання Російська Федерація направила велику кількість військової техніки. Зокрема, сюди відправилися два дивізіони ракетних комплексів С-400 “Тріумф”.

Засоби протиповітряної оборони, які здатні перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, перекинули аж із Далекого Сходу РФ.

Окрім того, для посилення охорони кордону з Україною було направлено додатковий контингент білоруських Збройних сил. Лукашенко зазначив, що ці заходи просто збіглися в часі зі спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями.

"З Україною, на превеликий жаль, нам непросто. І нам треба прискореним варіантом створювати там відповідне угруповання, щоб прикрити майже півтори тисячі кілометрів кордону з Україною, величезна протяжність. І ця наша робота, яку ми запланували давно, збіглася із навчаннями, які ми домовилися з Путіним ще минулого року провести", - сказав Лукашенко.

Допомога країн НАТО

Суттєву військову підтримку на тлі загрози російського вторгнення надають США. До України прибуло вже чотири партії американської летальної зброї, серед якої - 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". І це тільки початок. Повітряний міст лише зі Сполучених Штатів передбачає 45 рейсів.

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Також Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Велика Британія вже встигла доправити до Києва понад дві тисячі найсучасніших протитанкових ракет NLAW.

Данія готова надати Україні зброю та військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить ще більше загострювати ситуацію в країні. А прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Німеччину "дослухатися до українців" і надати Україні зброю на тлі загрози військового вторгнення з боку Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.

Як готуються ЗСУ

У Львівській області розпочались військові навчання із застосування нових протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

Поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом розвідувальний підрозділ Збройних сил України відпрацював так званий “наліт” на об'єкт умовного супротивника.

На полігоні Збройних Сил України "Алібей" в Одеській області під час випробувань самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км. Під час випробувань використовувалися “натівські” снаряди калібру 155-мм - турецького та чеського виробництва. Застосовувалися, зокрема, далекобійні снаряди з поліпшеною аеродинамікою.

Заяви українського МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи заяву Росії про завершення "навчань" в районі Західного військового округу, назвав це позитивним сигналом. Однак, ця інформація, за його словами, потребує більш детальної інформації та перевірки.

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Коментуючи заяви РФ про те, що вона нібито не хоче війни з Україною, очільник МЗС наголосив, що найкращим способом довести ці слова буде відвести війська та обладнання від кордону, а також з тимчасово окупованих територій України.

"Найкращий спосіб РФ довести щирість цих слів - це негайно знизити військовий, політичний та економічний тиск на Україну, відмовитись від ідей дестабілізації ситуації через надумані протести, кібератаки... РФ має продовжити дипломатичний контакт", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що станом на 24 січня поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових.