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Утилізація українських кораблів окупантами в Криму та фейкова карта видачі повісток: головні новини ночі 22 січня 2024 року

Утилізація українських кораблів окупантами в Криму та фейкова карта видачі повісток: головні новини ночі 22 січня 2024 року

У Мережі поширюють фейкові картку про місця роздачі повісток

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Росіяни планують утилізувати кораблі ВМС України, які залишилися в Севастополі - рос"ЗМІ" Читати далі –>
  • На окупованих територіях українцям відмовляють у лікуванні через відсутність російського паспорта Читати далі –>
  • В окупації бюджетників зганяють для здачі крові Читати далі –>
  •  В Україні поширюють фейк про мобільні блокпости, на яких роздають повістки Читати далі –>
  • Щоб потрапити до Нью-Йорка, Лавров понад 12 годин облітав "недружні країни" Читати далі –>

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