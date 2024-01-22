Утилізація українських кораблів окупантами в Криму та фейкова карта видачі повісток: головні новини ночі 22 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росіяни планують утилізувати кораблі ВМС України, які залишилися в Севастополі - рос"ЗМІ" Читати далі –>
- На окупованих територіях українцям відмовляють у лікуванні через відсутність російського паспорта Читати далі –>
- В окупації бюджетників зганяють для здачі крові Читати далі –>
- В Україні поширюють фейк про мобільні блокпости, на яких роздають повістки Читати далі –>
- Щоб потрапити до Нью-Йорка, Лавров понад 12 годин облітав "недружні країни" Читати далі –>
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