Уточнення щодо відключень на 19 серпня: де увечері не буде світла

В Укренерго скоригували графіки відключень у низці областей на вечір, 19 серпня.
Сьогодні ввечері, 19 серпня, застосування графіків відключень посунулось на 30 хвилин вперед.
Про це передає ДТЕК.
"За інформацією від Укренерго дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00)", – йдеться в повідомленні.
Раніше "Укренерго" звернулося з важливим попередженням до всіх українців.
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