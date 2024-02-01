Уточнити дані за 60 днів: в Міноборони пояснили вимогу нового законопроєкту

Уточнення даних в електронному кабінеті буде найпростішим способом для громадян.

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію на уточнення даних військовозобов’язані матимуть 60 днів і для цього можна буде скористатися електронним кабінетом.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

За його словами, уточнити свої персональні дані військовозобов'язані зможуть в різний спосіб - через електронний кабінет, територіальні центри комплектування, центри надання адміністративних послуг. Однак, саме електронний кабінет є найпростішим способом для громадян.

"Електронний кабінет просто дає можливість менше бігати. Уточнити дані можна буде там – і це значно простіше, і це дозволить охопити більшу кількість людей, і, відповідно, значно якісніше долучати людей до війська", – наголосив Павлюк.

Речник Міноборони пояснив, що в електронну систему "Оберіг" заносилися дані, які були на паперових носіях, тож в них є багато неточностей. Саме тому виникає необхідність уточнення цих даних у ТЦК.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію № 10449. Він значно відрізняється від скандального законопроєкту № 10378, який повернули його авторам.

Що передбачає новий законопроєкт та на які зміни варто звернути увагу військовозобов’язаним – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: