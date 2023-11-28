Утретє за ніч оголосили повітряну тривогу: куди рухаються ворожі безпілотники

Утретє за ніч в деяких українських областях оголошена повітряна тривога.

Нині її оголосили через ворожих безпілотників.

Так, спочатку ударні дрони рухалися у напрямку Вінницької області, а пізніше до цього переліку додалася і Хмельницька область.

"Група "Шахедів" з Вінниччини рухається у напрямку Хмельницької області!", - інформують у Повітряних Силах ЗСУ.

Зараз повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Луганській областях та автономній республіці Крим.

Нагадаємо, що кілька областей України "почервоніло" через повітряну тривогу, зауважимо, що тоді йшлося про загрозу через ворожу балістику.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.