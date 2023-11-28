Утретє за ніч оголосили повітряну тривогу: куди рухаються ворожі безпілотники

Ворог не дає українцям нормально виспатися.
Утретє за ніч в деяких українських областях оголошена повітряна тривога.
Нині її оголосили через ворожих безпілотників.
Так, спочатку ударні дрони рухалися у напрямку Вінницької області, а пізніше до цього переліку додалася і Хмельницька область.
"Група "Шахедів" з Вінниччини рухається у напрямку Хмельницької області!", - інформують у Повітряних Силах ЗСУ.
Зараз повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Луганській областях та автономній республіці Крим.
Нагадаємо, що кілька областей України "почервоніло" через повітряну тривогу, зауважимо, що тоді йшлося про загрозу через ворожу балістику.
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