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Утретє за ніч оголосили повітряну тривогу: куди рухаються ворожі безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Утретє за ніч оголосили повітряну тривогу: куди рухаються ворожі безпілотники

Ворог знову запустив ударні безпілотники / Фото: ТСН.ua

Ворог не дає українцям нормально виспатися.

Утретє за ніч в деяких українських областях оголошена повітряна тривога. 

Нині її оголосили через ворожих безпілотників. 

Так, спочатку ударні дрони рухалися у напрямку Вінницької області, а пізніше до цього переліку додалася і Хмельницька область.

"Група "Шахедів" з Вінниччини рухається у напрямку Хмельницької області!", - інформують у Повітряних Силах ЗСУ. 

Зараз повітряна тривога оголошена у Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Луганській областях та автономній республіці Крим. 

Нагадаємо, що кілька областей України "почервоніло" через повітряну тривогу, зауважимо, що тоді йшлося про загрозу через ворожу балістику

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