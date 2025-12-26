Утримували під виглядом лікування: поліція розкрила псевдореабілітаційні центри

Поліція Дніпропетровщини закрила мережу незаконних закладів / © Національна поліція України

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка під виглядом громадської організації організувала незаконне утримання людей у фіктивних центрах реабілітації. Серед майже 300 потерпілих виявили сімох неповнолітніх, яких тримали без дозволу батьків.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як повідомили у поліції, злочинне угруповання з чотирьох осіб облаштувало мережу закладів у містах Шахтарське та Жовті Води. Під прикриттям «лікування» алкогольної та наркотичної залежностей зловмисники незаконно позбавляли волі людей, не маючи на це жодних ліцензій чи медичних дозволів. Умови проживання в таких «центрах» не відповідали санітарним нормам.

«24 грудня правоохоронці провели сім обшуків у приміщеннях, де фактично функціонували незаконні центри та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документи, печатки громадської організації, чорнові записи, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті», — зазначили у поліції.

Також додали, що під час документування злочину поліцейські встановили перебування у закладах близько 300 осіб. А 30 людей вже офіційно звернулися до поліції зі скаргами на незаконне позбавлення волі. Серед утримуваних виявили сімох підлітків (14–18 років). Дітей передали під нагляд медиків та ювенальної поліції, наразі триває процес їх повернення в родини.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває. Поліція встановлює повне коло осіб, постраждалих від дій «реабілітологів».

