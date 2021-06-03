Утворилась величезна яма: у Кам'янському жінка на зупинці по пояс провалилась під землю

Потерпілу забрала швидка допомога.
У м. Кам'янське на вулиці Москворецькій жінка посеред біля трамвайної зупинки провалилась під землю. Її госпіталізували.
Про це повідомили очевидці в в Telegram-каналі huevoe_kamenskoe.
За словами свідків події, жінка переходила дорогу, вона стала на бордюр та раптово провалилась під землю. Очевидці кинулись її рятувати. Якби не допомога людей, жінка могла б повністю впасти у провалля.
Потерпілу госпіталізували у лікарню. На місці інциденту утворилась велика яма. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Запоріжжі пенсіонерка провалилася під землю на порозі медзакладу.