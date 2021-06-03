Утворилась величезна яма: у Кам'янському жінка на зупинці по пояс провалилась під землю

Потерпілу забрала швидка допомога.

У м. Кам'янське на вулиці Москворецькій жінка посеред біля трамвайної зупинки провалилась під землю. Її госпіталізували.

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Про це повідомили очевидці в в Telegram-каналі huevoe_kamenskoe.

За словами свідків події, жінка переходила дорогу, вона стала на бордюр та раптово провалилась під землю. Очевидці кинулись її рятувати. Якби не допомога людей, жінка могла б повністю впасти у провалля.

Потерпілу госпіталізували у лікарню. На місці інциденту утворилась велика яма. Обставини події встановлюються.

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