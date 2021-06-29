Утворився "сніговий язик": у Карпатах туристи в червні катаються на лижах у шортах та купальниках

Утворився "сніговий язик": у Карпатах туристи в червні катаються на лижах у шортах та купальниках

"Сніговий язик" утворений із залишків снігу в льодовиковому каньйоні.

В українських Карпатах на Драгобраті туристи в червні катаються на лижах у шортах та купальниках. Це сталось через те, що тут утворився так званий "сніговий язик".

Про це повідомляє Укрінформ.

Екскурсовод Сергій Прокоп розказав, що "сніговий язик" утворений із залишків снігу в льодовиковому каньйоні. Через це він довго зберігається та не тане. За словами чоловіка, раніше кататись на лижах у цьому місці можна було до початку червня, проте через природні аномалії тепер це можна робити навіть і в кінці першого місяця літа.

"Зазвичай сніг тут тримався до початку червня, але цьогоріч, як бачимо, через природні аномалії одночасне катання на лижах та загорання в купальнику в українських Карпатах стало можливим і в кінці червня", - повідомив Сергій Прокоп.

Укрінформ

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