Утилізуй сьогодні для чистого завтра! АТБ передала на переробку в ЄС вже більше 680 тон використаних батарейок

Реклама

Згідно оновлених даних, протягом минулого року у різних куточках України покупці АТБ принесли до магазинів та помістили у спеціальні бокси для збору понад 6,4 млн непотрібних елементів живлення. Це більш ніж 128 тон екологічно шкідливого брухту, який не осів на вітчизняних звалищах та не буде багато років поспіль отруювати українське довкілля хімічними сполуками.

Вантаж вже доправлено на переробку до профільного підприємства за кордон — на завод BatEKO в Польщі, яке є одним із європейських лідерів у цій галузі.

118 тон зібраних покупцями АТБ використаних батарейок вже перероблено належним чином. Завдяки сучасним технологіям більшість ресурсів з них вже зараз повертаються назад у вигляді речей, якими ми з вами користуємося щодня. Вони стають консервними банками, кухонним посудом, побутовими інструментами, добривами для сільського господарства тощо. Отже утилізуючи належним чином використані батарейки, окрім очевидної екологічної місії та внеску у здоров'я майбутніх поколінь, вдається ще й зберігати ресурси планети.

Реклама

Вже багато років поспіль АТБ є беззаперечним лідером в зборі та передачі на переробку батарейок. Завдяки небайдужості власних клієнтів, які протягом року зробили більше мільярда покупок в улюблених магазинах, компанія створила найбільшу галузеву мережу збору використаних елементів живлення. Станом на сьогодні саме відвідувачі АТБ допомагають збирати близько 70% від загальних обсягів батарейок, зібраних усіма представниками вітчизняного ритейлу. Проєкт «Утилізуй сьогодні для чистого завтра!», який АТБ реалізує його у співпраці з Duracell, SAV-ORBICO та BatterFly за останні чотири роки вже дозволив зібрати та відправити на переробку в країни ЄС майже 680 тон використаних елементів живлення. Це 34 повні фури токсичного брухту — більше 30 мільйонів непотрібних батарейок, які замість шкоди усьому живому отримали нове життя.

Спеціальні бокси для збору наразі присутні в кожному з понад 1300 діючих магазинів АТБ в Україні. Для зручності вони виготовлені у формі впізнаваної батарейки Duracell. Кидати в них можна майже всі типи портативних батарейок: лужні, цинкові, нікель-цинкові, літій-іонні, літієво-полімерні, літій-залізо-фосфатні тощо.

Велика подяка партнерам по бізнесу та особливо мільйонам покупців АТБ, які навіть у цей непростий час проявляють відповідальність та долучаються до важливої місії! Цей простий крок сьогодні стане серйозним внеском у наше чисте, здорове та екологічно безпечне завтра.