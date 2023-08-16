Ув'язненій в РФ кримській татарці Умеровій призначили психіатричну експертизу: вона написала листа Зеленському

25-річна Леніє Умерова у грудні минулого року вирішила поїхати до Криму, щоб відвідати хворого батька.

Кримській татарці Леніє Умеровій, яку заарештували окупанти за звинуваченням у шпигунстві, призначили судово-психіатричну експертизу.

Про це повідомив її брат Азіз Умеров.

За його словами, справа перебуває під грифом "секретно", тому жодних деталей росіяни не повідомляють.

"Строк цієї експертизи, методи та спосіб проведення залишаються невідомими. Адвокати систематично навідуються до Леніє та намагаються тримати ситуацію під контролем наскільки це можливо", – сказав брат затриманої.

Такоє Леніє Умерова передала президентові Володимиру Зеленському лист.

"Шановний Володимире Олександровичу, Вітаю Вас! Мене звати Умерова Леніє, я громадянка України та кримська татарка. Цього листа я пишу Вам як політична увʼязнена з Лефортівського СІЗО.

На початку зими минулого року я намагалася проїхати до хворого батька в Крим, але при вʼїзді на територію РФ мене затримали бандитським чином. А через півроку, в травні, висунули надумані звинувачення в шпигунстві

Сьогодні я хочу написати про найголовніше. Зараз наше суспільство переживає складні часи і бореться за свої права на розвиток та життя. І всі ми, громадяни України, кожен на своєму місці, мужньо відстоюємо найцінніше, що у нас є – нашу гідність та свободу. Фундамент, закладений попередніми поколіннями та закріплений на власному досвіді. Слова, які для кожного з нас стали на рівні базових потреб, які ми відстоюємо!

Дякую Вам, що як лідер суверенної демократичної країни на власному прикладі показуєте, що в слів "гідність" та "свобода" немає ціни!", – йдеться у листі.

Нагадаємо, у грудні минулого року 25-річна Леніє Умерова, яка від 2014 року проживала у Києві, у грудні минулого року вирішила поїхати до Криму, щоб відвідати батька, який страждає від онкологічного захворювання. Російські силовики затримали її після перетину грузино-російського кордону.

4 липня Московський міський суд залишив під вартою Умерову щонайменше до 4 жовтня. Окупанти звинувачують її у шпигунстві.

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