Ув'язнення Георгія Сутуріна у Таїланді: у МЗС України прокоментували ситуацію

Днями стало відомо, що у в’язниці Таїланда перебуває 58-річний українець родом з Червонограда Георгій Сутурін. Чоловіка декілька років вважали мертвим, однак з'ясувалося, що він уже три роки сидить у в'язниці Бангкока.

Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував ситуацію з ув'язненням українця.

"МЗС України відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. За цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із нашим громадянином, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду", - розповів він.

За словами Ніколенка, Георгій Сутурін лише зараз виявив бажання повернутися до України. Посольство України оформлює йому необхідні українські проїзні документи, домовляється про оплату авіаквитка.

"За ініціативою дипломатів, співвітчизник також пройшов медичний огляд, стан його здоров‘я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності", - додав речник МЗС України.

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