Увечері пішла з дому і не повернулася: у Дніпропетровській області шукають 16-річну дівчину (фото)

До пошуків дівчини підключили кінологів і військових.

У Дніпропетровській області правоохоронці і громадськість розшукують неповнолітню Анастасію Карнаух. На зв'язок підліток перестала виходити з вечора 14 червня.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

Так, правоохоронці перевіряють вокзали, ринки, пляжі, парки, занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де теоретично може знаходитися дівчина. До пошуків підключили ювенальних поліцейських, кінологів та військових.

Прикмети дівчини: зріст — 170 сантиметрів, худорлявої статури, світле волосся до плеча. Була одягнена в чорні джинси і чорну футболку. На правій руці є тату у вигляді кота.

"Всім, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої дівчини, прохання повідомити в поліцію за телефонами: "102", (095) 938-27-56", — просять правоохоронці.

Нагадаємо, що в Одеській області розшукують безвісти зниклих двох неповнолітніх дівчат. Ще 12 червня вони пішли з дому і все ще не повернулися.

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