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Увесь Херсон знову залишився без світла через ворожий обстріл — ОВА

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Час на прочитання
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Увесь Херсон знову залишився без світла через ворожий обстріл — ОВА

Фото: Associated Press

Російські окупанти 15 грудня знову обстріляли Херсон. Через це все місто знову залишилося без світла.

Щойно звільнений від російських окупантів Херсон знову повністю знеструмлений через ворожі обстріли.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли‼️ Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі", — написав Янушевич.

Нагадаємо, у четвер, 15 грудня, російська армія знову обстріляла центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше двоє людей.

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Дата публікації
Перегляди
304
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