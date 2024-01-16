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Увесь кордон із Польщею повністю розблокований: завершився протест біля "Ягодина" – Держприкордонслужба

Увесь кордон із Польщею повністю розблокований: завершився протест біля "Ягодина" – Держприкордонслужба

Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" розблокували / Фото: volynnews.com

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" також відновився: польські перевізники завершили акцію протесту.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Як повідомила українським колегам Прикордонна варта Республіки Польща о 20:00 (за київським часом) 16 січня завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Таким чином блокаду українського кордону з польського боку наразі повністю знято.

Раніше повідомлялось, що перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску “Краківець” і “Рава-Руська”.

"Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд", – сказав Томаш Борковскі з Комітету захисту транспортників і роботодавців транспорту.

Варто зазначити, що польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на кордоні з Україною після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця. Поляки-протестувальники вимагали від ЄС відновити систему, згідно з якою українські компанії потребують дозволу на роботу в ЄС, а також для європейських далекобійників, які в’їжджають до України.

Нагадаємо, свій страйк польські перевізники розпочали 6 листопада 2023 року.

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