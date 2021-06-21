Увесь тиждень буде аномально спекотним: прогноз погоди в Україні на 21-27 червня

У деяких регіонах періодично ітимуть короткочасні грозові дрощі.

Тиждень, 21-27 червня, в Україні буде спекотним - вдень температура повітря прогріватиметься вище 30°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у понеділок, 21 червня, синоптики опадів не прогнозують, лише в Карпатському регіоні окремі невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень у південних областях та на Прикарпатті 24-29°, на решті території 27-32°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

22-23 червня у східних та більшості північних областей без опадів, на решті території місцями невеликі короткочасні дощі (переважно вдень), окремі грози. Температура вночі 14-20°, вдень 27-32°, у східних областях до 34°.

24-25 червня та на вихідних, 26-27 червня, у східних та південно-східних областях без опадів, температура вночі 15-20°, вдень 30-34°. На решті території України місцями невеликі короткочасні дощі (переважно вдень), окремі грози, температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, у західних областях (крім Закарпаття) 24-29°.

У Києві 21 червня буде без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°. 22-24 червня у столиці місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза (вночі 22 червня без опадів). Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°. На вихідних, 26-27 червня, у Києві також прогнозують короткочасні дощі, температура вночі 23-24°, вдень 29-31°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Метеозалежність: найближчого тижня українців "просмажить" спека

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання