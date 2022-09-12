Увімкнули "Червону калину" на весіллі: у Криму в окупантів сталася істерика через пісню (відео)

Окупантам нібито вдалося розшукати всіх, хто був на весіллі.

В окупованому Криму на весіллі місцевих мешканців увімкнули "Ой у лузі червона калина". Відео танців під українську пісню потрапило до Мережі та викликало істерику в окупантів.

У російських Телеграм-каналах почали поширювати запис та шукати людей, які були присутні на відео.

"Крим, Бахчисарай 10.09.22, ресторан "Арпат", весілля святкують мешканці міста, а також населених пунктів Долинне, Фурмановка, Новеньке. Грає нацистська пісня "Червона Калина". Тварини, ми кожного знайдемо, з кожного спитаємо", - йдеться у дописі російських окупантів.

У Мережі повідомляють, що росіянам вдалося розшукати всіх, хто був на весіллі - від молодят і родичів до фотографів та прибиральниць. Деталі інциденту невідомі.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі "правоохоронні органи" затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой у лузі червона калина".

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