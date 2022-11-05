Увімкнули газові конфорки, щоб зігрітися: в Балаклії на Харківщині трагічно загинула ціла родина

Через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки, щоб у помешкані було тепліше.

У Балаклії Харківської області родина із 4-х осіб, зокрема двоє діток, отруїлася чадним газом.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській родині.

"До чергової частини відділу поліції №1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила без ознак життя своїх родичів. В квартирі правоохоронці виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6-ти та 13-ти років. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом", - йдеться у повідомленні поліції.

Родичка розповіла, що через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки, щоб у помешкані було тепліше.

Як додають у поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.

У правоохоронних органах зауважили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на Харківщині запускають оновлені котельні, які були повністю знищені окупантами. Як повідомила місцева влада, лише 25% відсотків звільнених територій змогли доєднати до газопостачання, з електрикою вже 75% населених пунктів. Десятки сіл цієї зими не зможуть обігріти через зруйновані котельні та тепломережі.

Обстановка на передовій, ситуація зі світлом, ППО та ПРО для України: нове звернення Зеленського

Читайте також: