Увірвався до вбиральні в ТЦ: хмельничанина підозрюють у примушенні неповнолітньої до статевого акту

Увірвався до вбиральні в ТЦ: хмельничанина підозрюють у примушенні неповнолітньої до статевого акту

У Хмельницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у примушенні неповнолітньої до статевого акту.

Випадок трапився в одному із торговельних центрів міста. Неповнолітня дівчинка зайшла до вбиральні. Тоді незнайомець різко відчинив двері її кабінки та силоміць почав примушувати до статевого акту.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького районного управління поліції.

До поліції звернувся батько дівчинки, який і повідомив про інцидент. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного. Ним виявився 28-річний хмельничанин.

Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні зґвалтування неповнолітньої особи. Йому загрожує ув'язнення на строк від семи до 12 років.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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